Estate con il cinema giovane nella Capitale, al via il concorso cinematografico a Forte Antenne: aperte le iscrizioni (gratuite) (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà Forte Antenne il nuovo hot-spot dell’Estate romana 2022 con cinema all’aperto, incontri e un nuovo concorso cinematografico per giovani creativi. Ma anche ospiti vip, glamour, musica e cibo. Questa è la formula “all inclusive” che vedrà pulsare di energia e mood positivo i rinnovati spazi dello storico Forte nel cuore verde di Roma nord. concorso cinematografico a Forte Antenne: quest’anno la nuova kermesse cinematografica sarà dedicata a Monica Vitti Intanto, urge premetterlo da subito perché lo riteniamo ‘doveroso’, quest’anno la nuova kermesse cinematografica sarà dedicata a Monica Vitti, leggenda indiscussa del cinema italiano. La sua voce ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) Saràil nuovo hot-spot dell’romana 2022 conall’aperto, incontri e un nuovotografico per giovani creativi. Ma anche ospiti vip, glamour, musica e cibo. Questa è la formula “all inclusive” che vedrà pulsare di energia e mood positivo i rinnovati spazi dello storiconel cuore verde di Roma nord.tografico a: quest’anno la nuova kermessetografica sarà dedicata a Monica Vitti Intanto, urge premetterlo da subito perché lo riteniamo ‘doveroso’, quest’anno la nuova kermessetografica sarà dedicata a Monica Vitti, leggenda indiscussa delitaliano. La sua voce ...

