Estate 2022 Ryanair, 14 nuove rotte da soli 19,90 euro (Di giovedì 12 maggio 2022) La compagnia aerea Ryanair ha annunciato quattordici nuove rotte per la Summer 2022 dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.L’operativo dei voli ora include collegamenti da Billund, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Londra-Stansted, Varsavia-Modlin, Bordeaux, a partire da giugno, Düsseldorf-Weeze, Manchester, Riga, Siviglia, Tolosa, a partire da luglio e, nazionali, Roma-Fiumicino, Torino e Venezia.Per celebrare l’annuncio di queste nuove rotte, Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 per viaggi fino alla fine ottobre 2022, che devono essere prenotate entro venerdì 13 maggio, sul sito www.Ryanair.com. “I numeri parlano chiaro: la Sicilia, dopo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) La compagnia aereaha annunciato quattordiciper la Summerdell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.L’operativo dei voli ora include collegamenti da Billund, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Londra-Stansted, Varsavia-Modlin, Bordeaux, a partire da giugno, Düsseldorf-Weeze, Manchester, Riga, Siviglia, Tolosa, a partire da luglio e, nazionali, Roma-Fiumicino, Torino e Venezia.Per celebrare l’annuncio di questeha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe disponibili a partire da€ 19,99 per viaggi fino alla fine ottobre, che devono essere prenotate entro venerdì 13 maggio, sul sito www..com. “I numeri parlano chiaro: la Sicilia, dopo ...

