Essere Liberi è il nuovo singolo di Coez prima dei concerti estivi | tutti i dettagli

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ildi, titolo che abbiamo già incontrato nelle scorse settimane. Il rapper e cantautore di Nocera Inferiore lo ha appena annunciato sui social. Il brano non è incluso nelalbum Volare. Ildi“Non era previsto, ma come spesso accade avevo delle cose da dire”, queste le parole scritte daper annunciare ilinedito.sarà fuori mercoledì 18 maggio ed è un brano prodotto da Sick Luke e Sine. Abbiamo parlato di “titolo già incontrato” in quantoè anche il nome che il cantautore ha scelto per il calendario estivo dei ...

COEZMUSIC : Ci alleniamo a stare soli A costo di essere liberi. - COEZMUSIC : Essere liberi. - LucaMaritano : RT @CaroselloRec: @COEZMUSIC annuncia l'uscita di 'Essere liberi', il nuovo singolo prodotto da Sine e @SickLuke! ?????? «Non era previsto ma… - blurryaure : RT @COEZMUSIC: Ci alleniamo a stare soli A costo di essere liberi. - COEZMUSIC : RT @CaroselloRec: @COEZMUSIC annuncia l'uscita di 'Essere liberi', il nuovo singolo prodotto da Sine e @SickLuke! ?????? «Non era previsto ma… -

