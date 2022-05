Esperienza mobile: Vodafone batte tutti, iliad ultima (Di giovedì 12 maggio 2022) Per Esperienza mobile Vodafone batte tutti, iliad rimane ultima, ma continua a migliorare. Tim vicina a Vodafone ed è prima per la rete 5G, cosa dice l’analisi Opensignal sui primi tre mesi del 2022. Vediamo come si comportano Tim, Vodafone, WindTre, iliad per Esperienza video, velocità di download e upload, con app vocale, Esperienza di gioco, copertura e qualità di copertura. È ancora Tim il più veloce in 5G, analisi Opensignal È Vodafone la migliore per Esperienza mobile Gli utenti Vodafone hanno avuto la migliore Esperienza mobile con video, giochi, app vocali e condivide il ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 12 maggio 2022) Perrimane, ma continua a migliorare. Tim vicina aed è prima per la rete 5G, cosa dice l’analisi Opensignal sui primi tre mesi del 2022. Vediamo come si comportano Tim,, WindTre,pervideo, velocità di download e upload, con app vocale,di gioco, copertura e qualità di copertura. È ancora Tim il più veloce in 5G, analisi Opensignal Èla migliore perGli utentihanno avuto la migliorecon video, giochi, app vocali e condivide il ...

