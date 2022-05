“Eravamo felici e non lo sapevamo” Il rimpianto dei tifosi della Juventus (Di giovedì 12 maggio 2022) Tifare Juventus è un grande privilegio, ma anche un problema perché la vittoria è quasi un dovere e spesso si perde il gusto del successo. Dopo nove Scudetti consecutivi era evidente che prima o poi tutto sarebbe finito, perché anche i cicli più belli e vincenti sono destinati a terminare, ma alla Juventus la voglia di vincere è sempre stata enorme, tanto è vero che il motto dei bianconeri è sempre stato quello che “Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta“, ecco dunque perché non si può essere contenti per le ultime due annate, con i tifosi che iniziano a rimpiangere i tempi andati. tifosi Juventus felici (LaPresse)La Juventus è la squadra più vincente nella storia del calcio italiano, tanto è vero che i suoi Scudetti sono quasi il doppio rispetto a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Tifareè un grande privilegio, ma anche un problema perché la vittoria è quasi un dovere e spesso si perde il gusto del successo. Dopo nove Scudetti consecutivi era evidente che prima o poi tutto sarebbe finito, perché anche i cicli più belli e vincenti sono destinati a terminare, ma allala voglia di vincere è sempre stata enorme, tanto è vero che il motto dei bianconeri è sempre stato quello che “Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta“, ecco dunque perché non si può essere contenti per le ultime due annate, con iche iniziano a rimpiangere i tempi andati.(LaPresse)Laè la squadra più vincente nella storia del calcio italiano, tanto è vero che i suoi Scudetti sono quasi il doppio rispetto a ...

