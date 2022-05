Enrica Bonaccorti, la rivelazione dopo tempo: “Ho la malattia di Brad Pitt” | Ecco che cos’ha (Di giovedì 12 maggio 2022) Per Enrica Bonaccorti, un momento della sua vita, ha rappresentato un momento molto delicato per lei. Vediamo la sua rivelazione Nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione proprio lei, Enrica Bonaccorti che ha rivelato di soffrire di una malattia molto importante. Scopriamo insieme cosa ha condiviso la donna. Durante un’intervista fatta ai microfoni de Il Corriere della Sera, Enrica Bonaccorti racconta tutta la sua vita. Partendo dall’infanzia senza dimenticare le storie d’amore che ha vissuto da adolescente. Il suo percorso continua anche analizzando punto dopo punto la sua carriera televisiva, raccontando alcuni aneddoti molto particolari. Dalle sue parole, possiamo scoprire che il primo provino della ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 12 maggio 2022) Per, un momento della sua vita, ha rappresentato un momento molto delicato per lei. Vediamo la suaNelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione proprio lei,che ha rivelato di soffrire di unamolto importante. Scopriamo insieme cosa ha condiviso la donna. Durante un’intervista fatta ai microfoni de Il Corriere della Sera,racconta tutta la sua vita. Partendo dall’infanzia senza dimenticare le storie d’amore che ha vissuto da adolescente. Il suo percorso continua anche analizzando puntopunto la sua carriera televisiva, raccontando alcuni aneddoti molto particolari. Dalle sue parole, possiamo scoprire che il primo provino della ...

