Elite 6, dopo Samu altri due dolorosi addii: chi lascia la serie (Di giovedì 12 maggio 2022) La sesta stagione della serie spagnola Elite deve dire addio ad alcuni dei suoi più importanti personaggi. Il successo della serie spagnola targata Netflix sembra inarrestabile. Il programma è ormai arrivato alla sesta stagione, a riconferma del suo successo. Non tutte le serie hanno la fortuna di raggiungere questo traguardo, che simboleggia un grande affetto da parte del pubblico. Tuttavia, molte cose sono cambiate dall’inizio: sono arrivati molti personaggi nuovi, ma ce ne sono alcuni che se ne sono andati. Elite 6 (screenshot)Elite deve dire addio ad altri protagonisti. dopo il commiato di Itzan Escamilla ed Omar Ayuso, se ne vanno due importanti presenze femminili: Georgina Amoros e Claudia Salas. L’addio delle due attrici tra ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 12 maggio 2022) La sesta stagione dellaspagnoladeve dire addio ad alcuni dei suoi più importanti personaggi. Il successo dellaspagnola targata Netflix sembra inarrestabile. Il programma è ormai arrivato alla sesta stagione, a riconferma del suo successo. Non tutte lehanno la fortuna di raggiungere questo traguardo, che simboleggia un grande affetto da parte del pubblico. Tuttavia, molte cose sono cambiate dall’inizio: sono arrivati molti personaggi nuovi, ma ce ne sono alcuni che se ne sono andati.6 (screenshot)deve dire addio adprotagonisti.il commiato di Itzan Escamilla ed Omar Ayuso, se ne vanno due importanti presenze femminili: Georgina Amoros e Claudia Salas. L’addio delle due attrici tra ...

Advertising

Nocioz : Questa stoppata, quella fatta pochi secondi dopo. Per me Kyle Weems è l’Mvp di questa finale di #EuroCup Complime… - Sign_Chester : RT @MDX_0x0: L'ho pagheranno tutti quelli che hanno contribuito ?! ?? ..dopo che avranno pagata la ricostruzione della Ucraina?!?? Ormai i s… - MDX_0x0 : L'ho pagheranno tutti quelli che hanno contribuito ?! ?? ..dopo che avranno pagata la ricostruzione della Ucraina?!??… - rioagor : @fede_albertini @ALiveriero @DavidPuente Perché dopo il saluto al Duce, la missione fila via liscia…La triste realt… - Fairytale_HS : RT @Lisaonthesofa: Buon giorno Upper East Siders.È Gossip Girl che vi parla,la vostra unica fonte di informazione sulle scandalose vite del… -