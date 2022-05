Elezioni Lombardia, Fontana: “Salvini mi ha offerto un posto in Senato? Indiscrezioni che lascio a chi si diverte a farle” (Di giovedì 12 maggio 2022) Su una possibile ricandidatura alle Elezioni regionali del 2023 “presto avrò le idee chiare, presto dirò qualcosa”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione di Transpotec Logitec 2022 alla Fiera di Milano a Rho. E a chi gli chiedeva delle Indiscrezioni secondo cui il leader della Lega, Matteo Salvini, gli avrebbe proposto una candidatura in Senato anziché in Regione, ha risposto: “Le Indiscrezioni le lascio a chi si diverte a farle”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Su una possibile ricandidatura alleregionali del 2023 “presto avrò le idee chiare, presto dirò qualcosa”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione, Attilio, a margine dell’inaugurazione di Transpotec Logitec 2022 alla Fiera di Milano a Rho. E a chi gli chiedeva dellesecondo cui il leader della Lega, Matteo, gli avrebbe prouna candidatura inanziché in Regione, ha ris: “Lelea chi si”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Elezioni in Lombardia, Calenda: 'Le primarie non servono a nulla' - Affaritaliani : Elezioni in Lombardia, Calenda: 'Le primarie non servono a nulla' - CgilLodi : RT @FpCgilLombardia: ASST Lodi / La Fp #Cgil stravince alle elezioni #Rsu22. La segretaria generale Di Bella: “Un ottimo risultato, vista l… - ultimora_pol : #Italia #Liguria #LaSpezia Seguiremo questa sera la tribuna elettorale della RAI per le elezioni comunali a La Spez… - ultimora_pol : #Italia #Lombardia #Como Inizia la copertura del secondo dibattito organizzato dalla RAI sulle elezioni comunali di… -