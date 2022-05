Ecco le fotografie che svelano la menzogna di Sergej Shoigu: così ha tradito Putin davanti alla Russia | Guarda (Di giovedì 12 maggio 2022) Quasi un mese fa aveva promesso al presidente Vladimir Putin che avrebbe liberato Azovstal in tre giorni, ma ora, a quasi un mese di distanza da quella dichiarazione, il ministro della Difesa Serghei Shoigu viene smentito dai fatti - l'acciaieria di Mariupol è ancora occupata dai combattenti del Battaglione Azov - e dalle foto pubblicate da Matthew Luxmoore, reporter del Wall Street Journal, sul suo profilo Twitter. Era il 21 aprile scorso. Al Cremlino c'è il faccia a faccia tra Putin e Shoigu. "Non c'è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare sottoterra", dice lo zar Guardando dritto negli occhi il suo ministro della Difesa. Vuole evitare perdite inutili tra le truppe e promette che quelli che si arrenderanno saranno risparmiati. Gli altri verranno soffocati lentamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Quasi un mese fa aveva promesso al presidente Vladimirche avrebbe liberato Azovstal in tre giorni, ma ora, a quasi un mese di distanza da quella dichiarazione, il ministro della Difesa Sergheiviene smentito dai fatti - l'acciaieria di Mariupol è ancora occupata dai combattenti del Battaglione Azov - e dalle foto pubblicate da Matthew Luxmoore, reporter del Wall Street Journal, sul suo profilo Twitter. Era il 21 aprile scorso. Al Cremlino c'è il faccia a faccia tra. "Non c'è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare sottoterra", dice lo zarndo dritto negli occhi il suo ministro della Difesa. Vuole evitare perdite inutili tra le truppe e promette che quelli che si arrenderanno saranno risparmiati. Gli altri verranno soffocati lentamente, ...

