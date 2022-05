Ecco la foto del buco nero al centro della nostra galassia | Sagittarius A* Gli scienziati | “Prova schiacciante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ora c’è la. Unagrafia che “immortala” ilal, la Via Lattea, e il più vicino a noi(a destra nella). Un risultato eccezionale e storico arrivato grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht) e con il contributo italiano di Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Università Federico II di Napoli e di Cagliari. L’immagine è ladefinitiva che alVia Lattea c’è ilchiamatoA*. Pubblicato in dieci articoli su The Astrophysical Journal Letters, il risultato è annunciato in ...