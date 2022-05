Ecco “Caramelle”, il nuovo singolo di FIAT131 (Di giovedì 12 maggio 2022) Dal 13 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Caramelle” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di FIAT131, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 maggio. “Caramelle” è un brano che rappresenta l’indifferenza che vediamo negli occhi della persona che ci sta vicino. Le luci della città che si spengono rappresentano la relazione. Tutto è circondato da uno stato d’animo che spazia tra la malinconia e la voglia di stare bene nonostante la delusione di aver creduto in una storia e in una persona che poi si è rivelata diversa da quello che mostrava. Spiega l’artista a proposito del brano: “Caramelle rappresenta lo stato d’animo che vive un uomo davanti all’indifferenza vista negli occhi e sulla bocca della persona che ha vicino, il senso di fragilità causato dalla ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 12 maggio 2022) Dal 13 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “” (Isola degli Artisti), ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 maggio. “” è un brano che rappresenta l’indifferenza che vediamo negli occhi della persona che ci sta vicino. Le luci della città che si spengono rappresentano la relazione. Tutto è circondato da uno stato d’animo che spazia tra la malinconia e la voglia di stare bene nonostante la delusione di aver creduto in una storia e in una persona che poi si è rivelata diversa da quello che mostrava. Spiega l’artista a proposito del brano: “rappresenta lo stato d’animo che vive un uomo davanti all’indifferenza vista negli occhi e sulla bocca della persona che ha vicino, il senso di fragilità causato dalla ...

Advertising

lorenzotiezzi : FIAT131: ecco “Caramelle' - MikroGIOsmos : Ecco già hai il mio cuore, poi se mi lanci anche le caramelle giuro che mi conquisti oltre l’impossibile - PredovanF : Ecco come Bidone troverà 33 mil $ per mandarli in Ucraina come aiuto e prendersi tutto il merito. Oramai qui se sp… - _trentuno_ : Ecco Smaltite... uova..caramelle.... Gelato..... ?? #ClaudioSona -