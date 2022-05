“É sempre mezzogiorno” | fior di gnocco al pomodoro di Antonio Paolino

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ha lasciato la sua assolata terra, la Campania, per addentrarsi nel bosco di Antonella e proporre la sua cucina solare.arriva in cucina per proporre una sua specialità, una versione inedita del classico. Ecco ildial. Ingredienti 400 g farina 00, 500 ml acqua, una bustina di zafferano, buccia di 1 limone, 2 foglie di basilico, 20 ml olio evo, sale 500 g pomodorini pachino, 200 g porro, 150 g formaggio grattugiato, 2 rametti di timo, 3 foglie di basilico, brodo vegetale, 60 ml olio evo, sale e pepe Procedimento Per gli gnocchi, portiamo a bollore l’acqua con olio e sale. Quando l’acqua bolle, aggiungiamo la farina tutta d’un colpo e mescoliamo energicamente, sul fuoco, fino a formare una palla che si stacca dalla pentola. Trasferiamo ...

