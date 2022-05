"E' passato uno dell'Inter e...". Allegri non si trattiene, vuota il sacco in tv: cosa è successo prima dell'espulsione (Di giovedì 12 maggio 2022) Max Allegri adesso non usa giri di parole: dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l'Inter ha deciso di raccontare cosa è successo davvero in campo riguardo alla sua espulsione. La rabbia di Allegri è esplosa durante i tempi supplementari. In un primo momento si infuria con Farris, il vice di Simone Inzaghi. Partono i primi insulti. Poi dopo il 4-2 di Perisic accade qualcosa che fa perdere totalmente le staffe ad Allegri. Max va verso la panchina Interista. Ad un tratto Interviene D'Ambrosio che prova immediatamente a braccarlo. Ma non finisce qui, Allegri litiga a distanza con altri componenti della panchina Interista. A questo punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Maxadesso non usa giri di parole: dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l'ha deciso di raccontaredavvero in campo riguardo alla sua. La rabbia diè esplosa durante i tempi supplementari. In un primo momento si infuria con Farris, il vice di Simone Inzaghi. Partono i primi insulti. Poi dopo il 4-2 di Perisic accade qualche fa perdere totalmente le staffe ad. Max va verso la panchinaista. Ad un trattoviene D'Ambrosio che prova immediatamente a braccarlo. Ma non finisce qui,litiga a distanza con altri componentia panchinaista. A questo punto ...

