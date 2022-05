Draghi al Global Covid Summit: «L’Italia donerà altre 31 milioni di dosi di vaccino. La pandemia non è finita» – Il video (Di giovedì 12 maggio 2022) «Oggi posso annunciare che L’Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi di vaccini anti Covid attraverso Covax». Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi durante il discorso pronunciato al Global Covid Summit. Secondo quanto riferito dal premier l’impegno delL’Italia nella lotta al virus continuerà con la donazione «di 200 milioni di euro tramite l’ACT-Accelerator», il programma di collaborazione Globale lanciato dall’Oms e diversi partner mondiali al fine sostenere progetti di sviluppo e nuovi strumenti per combattere la malattia. «Siamo ancora indietro rispetto al nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in ogni Paese entro la metà del 2023», ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) «Oggi posso annunciare cheulteriori 31didi vaccini antiattraverso Covax». Queste le parole del presidente del Consiglio Mariodurante il discorso pronunciato al. Secondo quanto riferito dal premier l’impegno delnella lotta al virus continuerà con la donazione «di 200di euro tramite l’ACT-Accelerator», il programma di collaborazionee lanciato dall’Oms e diversi partner mondiali al fine sostenere progetti di sviluppo e nuovi strumenti per combattere la malattia. «Siamo ancora indietro rispetto al nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in ogni Paese entro la metà del 2023», ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervent… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Svolta dai vaccini, ma la pandemia non è finita'. Messaggio del premier al Global Covid Summit: 'L'Italia… - GiusPecoraro : RT @Palazzo_Chigi: Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervento: ht… - JacopoMariaBer1 : RT @Palazzo_Chigi: Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervento: ht… - Robypennny : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Svolta dai vaccini, ma la pandemia non è finita'. Messaggio del premier al Global Covid Summit: 'L'Italia doner… -