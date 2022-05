Draghi al Global Covid-19 Summit: “Vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro il 2022” (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è tenuto in videoconferenza il secondo Global Covid-19 Summit dove il Premier Mario Draghi ha indicato i prossimi obbiettivi da raggiungere da parte della comunità mondiale. Sebbene molti Paesi stiano tornando ad una sorta di “normalità”, il Premier ha insistito nel dire che “la pandemia non è finita“. Il suo intervento, durato poco meno di tre minuti si è concentrato sopratutto sul tema dei vaccini. Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCovidSummit.Qui il testo del suo intervento: https://t.co/ts325v74TZ pic.twitter.com/THpGqh2fXH— Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) May 12, 2022 Global Covid-19 Summit, le parole ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è tenuto in videoconferenza il secondo-19dove il Premier Marioha indicato i prossimi obbiettivi da raggiungere da partecomunità. Sebbene molti Paesi stiano tornando ad una sorta di “normalità”, il Premier ha insistito nel dire che “la pandemia non è finita“. Il suo intervento, durato poco meno di tre minuti si è concentrato sopratutto sul tema dei vaccini. Il videomessaggio del Presidentein occasione del secondo #.Qui il testo del suo intervento: https://t.co/ts325v74TZ pic.twitter.com/THpGqh2fXH— Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) May 12,-19, le parole ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervent… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Svolta dai vaccini, ma la pandemia non è finita'. Messaggio del premier al Global Covid Summit: 'L'Italia… - shirobarayuriko : RT @Palazzo_Chigi: Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervento: ht… - GiusPecoraro : RT @Palazzo_Chigi: Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervento: ht… - JacopoMariaBer1 : RT @Palazzo_Chigi: Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervento: ht… -