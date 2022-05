Draghi a Capitol Hill: Italia e Usa forti alleati per la pace (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la sua visita a Washinton, ha incontrato la speaker del Congresso, Nancy Pelosi a Capitol Hill. Il premier ha ricordato come questo incontro avvenga ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario, durante la sua visita a Washinton, ha incontrato la speaker del Congresso, Nancy Pelosi a. Il premier ha ricordato come questo incontro avvenga ...

