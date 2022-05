Doveva essere ascoltato in tribunale. Finanziere si toglie la vita (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora una tragedia tra le divise. Un Finanziere di 52 anni, padre di 3 figli, si è tolto la vita ieri mattina in una abitazione di Pizzo Calabro. L’allarme è scattato quando l’uomo non è stato visto arrivare in tribunale dove Doveva essere ascoltato. Aveva infatti indagato negli ambiti dell’inchiesta Petrolmafie sugli affari illeciti della Ndrangheta e avrebbe dovuto riferire nel corso dell’udienza. Sul posto i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora una tragedia tra le divise. Undi 52 anni, padre di 3 figli, si è tolto laieri mattina in una abitazione di Pizzo Calabro. L’allarme è scattato quando l’uomo non è stato visto arrivare indove. Aveva infatti indagato negli ambiti dell’inchiesta Petrolmafie sugli affari illeciti della Ndrangheta e avrebbe dovuto riferire nel corso dell’udienza. Sul posto i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica. L'articolo proviene da Forze Armate News.

