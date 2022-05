Doppio mento, non solo inestetismo ma anche disagio psicologico (Di giovedì 12 maggio 2022) Viene considerato semplicemente un inestetismo, anche se spesso è espressione di altri problemi di salute, ma in realtà il Doppio mento è uno delle preoccupazioni principali riguardo l'aspetto fisico, che può creare problemi anche a livello psicologico. Ne abbiamo parlato con il chirugo maxillofacciale Valerio Ramieri. Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Viene considerato semplicemente unse spesso è espressione di altri problemi di salute, ma in realtà ilè uno delle preoccupazioni principali riguardo l'aspetto fisico, che può creare problemia livello. Ne abbiamo parlato con il chirugo maxillofacciale Valerio Ramieri.

Advertising

MilenaPapale : @ProfMBassetti Però abbassata, nasconde il doppio mento?? - sarafrancescalj : @ChicQ71 @Barbuto1990 Ahhaahahaha!!!! Ma se fossi 10 kg in più? E se invece 10 cm in meno? Ti piacerei avessi la zeppola e il doppio mento? - Sakurauchi_Hime : RT @plumcake01: @sbruffino Da ciò che dicono sui social credo che molti la tengano per meri motivi estetici: la mascherina consente di copr… - IlMarcheseMelo : @MT_Meli_ Con il doppio mento che ha, è come se ne avesse due... - Winston04101741 : @ardigiorgio Sbaglio o in foto mi pare provato? Spettinato, faccia ingrassata, guance cadenti, accenno di doppio me… -