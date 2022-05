Dopo l'attacco i gruppi cyber russi si fanno beffe dell'Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) Killnet parla di “esercitazione cyber” in riferimento all'attacco ddos dei colleghi di Legion contro Senato, ministero della Difesa e Aci, ma minaccia “una fase offensiva” Leggi su wired (Di giovedì 12 maggio 2022) Killnet parla di “esercitazione” in riferimento all'ddos dei colleghi di Legion contro Senato, ministeroa Difesa e Aci, ma minaccia “una fase offensiva”

Advertising

GiovaQuez : L'esercito bielorusso è in grado di 'infliggere danni intollerabili ai suoi nemici' in caso di attacco. Così Lukash… - ItaliaStartUp_ : Dopo l'attacco i gruppi cyber russi si fanno beffe dell'Italia - My_Salute : La Russia ha continuato a negare l'intenzione di attaccare il suo vicino fino all'ultimo momento, e ha continuato a… - barellismo19 : @_SimoTarantino Vabe oddio decisivo in attacco,il rigore con de ligt lo guadagna pure Vidal dopo la grigliata di Ferragosto - Nadezhda24Kr : RT @agambella: Viene evacuata Solokhi in #Russia e ci sono report di esplosioni in altri posti della regione di Belgorod. Per la prima volt… -