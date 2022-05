Donnarumma gela il PSG | l’avvertimento spiazza il club e i tifosi

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il portiere del Psg Gianluigitorna a parlare dopo le difficoltà avute negli ultimi mesi in Francia. La stagione di Gianluigial Psg non ha rispettato le aspettative. Il giocatore è stato uno dei colpi della sontuosa campagna estiva delfrancese, ma per diversi motivi non ha mantenuto gli eccellenti standard delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieANews

DIRETTA PERUGIA MONZA (RISULTATO FINALE 1 - 0): FERRARINII BRIANZOLI! Al 40 del secondo tempo si decide il campionato di Perugia e Monza: pallone ... decidenel primo tempo! TRAVERSA DI ...... al 24' Lovisail Marulla col suo primo gol in B: su cross di Cambiaghi bravo il figlio ...consente al direttore di gara di pescare un fallo in area marchigiana sul cross da fermo diIl decreto autorizzativo definitivo del Ministero, in seguito al quale Terna potrà avviare la realizzazione dell’opera, è atteso entro la metà del 2023.La società guidata da Stefano Donnarumma, si ...Doccia gelata nel finale per il Nola ... Diverse assenze per i bianconeri che devono fare a meno di Coratella e Donnarumma, il tecnico si affida a Figliolia e Izzo. La cronaca si apre soltanto al 41', ...