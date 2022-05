(Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA - " Come mai non faccio più imitazioni e sono più serio rispetto al passato? Mi diverto sempre, ma non solo per le videocamere. Mi ricordo di quando al Players Show di Montecarlo imitai...

Lo ha detto Novakin conferenza stampa dopo il match vinto oggi contro Wawrinka negli ottavi di finale degli Internazionali di ......la partita e il fatto che non abbia concesso palle break significa molto per me' Novak... In particolare la crescita negli ultimi sei mesi è stata davvero sorprendente' Poi un curioso... Djokovic e l'aneddoto su Britney Spears: "Mia madre rimase scioccata" Forse non devo fare cose estreme, però magari tornerò a fare imitazioni". Lo ha detto Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il match vinto oggi contro Wawrinka negli ottavi di finale degli ...Continua il cammino ed il percorso di crescita per il rientro a pieno regime del numero uno al mondo Novak Djokovic. Il campione serbo ha vissuto un 2022 anomalo rispetto al passato e sta ritrovando p ...