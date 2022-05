Disturbi neurologici da celiachia, come affrontarli? Intervista ad Adelia Lucattini (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – celiachia e Disturbi psicologici: quale correlazione c’è tra malattia celiaca, le più comuni manifestazioni psicologiche e possibili patologie neurologiche? Le maggiori correlazioni sono con i Disturbi di natura psicologica. Esistono però numerosi studi sulla correlazione anche con alcuni Disturbi neurologici in persone allergiche al glutine che non sanno di essere celiaci o intolleranti oppure che non rispettano la dieta senza glutine. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra, neurologa e psicoterapeuta. Sappiamo che il disturbo neurologico più severo causato dal Glutine, è l’Atassia Cerebellare: cosa può dirci a riguardo? L’atassia cerebellare da glutine è stata ipotizzata e studiata a partire da un’analisi delle “atassie di origine ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA –psicologici: quale correlazione c’è tra malattia celiaca, le più comuni manifestazioni psicologiche e possibili patologie neurologiche? Le maggiori correlazioni sono con idi natura psicologica. Esistono però numerosi studi sulla correlazione anche con alcuniin persone allergiche al glutine che non sanno di essere celiaci o intolleranti oppure che non rispettano la dieta senza glutine. Ne abbiamo parlato con la dottoressa, psichiatra, neurologa e psicoterapeuta. Sappiamo che il disturbo neurologico più severo causato dal Glutine, è l’Atassia Cerebellare: cosa può dirci a riguardo? L’atassia cerebellare da glutine è stata ipotizzata e studiata a partire da un’analisi delle “atassie di origine ...

