Disastro de Ligt | cessione vicina? Le conseguenze dopo la Coppa Italia

(Di giovedì 12 maggio 2022) La Juventus è uscita sconfitta dalla finale die non si può non considerare la prestazione, decisamente negativa, di de. Una serata drammatica, sportivamente parlando; la Juventus, per la quarta volta in stagione, non riesce a battere l’Inter ela Superdeve cedere anche laaver accarezzato l’idea di potersi portare a casa il trofeo. I ragazzi di Allegri, infatti, avevano rimontato l’iniziale svantaggio prima di crollare sotto i colpi dei nerazzurri. Sconfitta pesante per il punteggio, per il morale e soprattutto perché causata da due errori da parte di chi avrebbe dovuto essere un punto fermo nella notte dell’Olimpico; stiamo parlando di de. LaPresseIl difensore olandese si è reso ...

Allegri perde la testa in Juve - Inter: litiga con la panchina di Inzaghi e viene espulso Juventus - Inter, le pagelle: deun(4), Perisic decisivo. Allegri flop Da quel momento si ...DE4 Due falli da rigore. Un record. CHIELLINI 7 Devasta Dzeko e non solo. Eroico. Esce lui e comincia il. ALEX SANDRO 6,5 Propizia il gol del pareggio. RABIOT 5 Bello ma non balla. O ...La Juventus è uscita sconfitta dalla finale di coppa Italia e non si può non considerare la prestazione, decisamente negativa, di de Ligt.Al 4’ st, Vlahovic va a terra in area interista, ma De Vrij sfiora appena, troppo poco per decretare un rigore. Poi, il minuto del momentaneo ribaltone della Juventus: Morata è tenuto in gioco quando ...