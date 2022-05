Diritto all’aborto, il Senato Usa blocca il provvedimento per salvarlo. Biden: “Continueremo a combattere per le donne” (Di giovedì 12 maggio 2022) Avrà anche detto che “Continueremo a combattere per le donne” il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma intanto il Senato americano ha bloccato il provvedimento che serviva per salvare e garantire alle donne il Diritto all’aborto a livello federale. E così il tentativo dei democratici di salvare quel Diritto è annegato sul nascere. Il provvedimento presentato, infatti, che avrebbe recepito trasformando in legge la storica sentenza della Corte Suprema, aveva bisogno di 60 voti per procedere il suo iter. E invece ne ha ricevuti solo 49, a causa dell’ostruzionismo dei repubblicani che, compatti, e contando anche sul voto del democratico Joe Manchin, hanno così bocciato la misura. Un ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Avrà anche detto che “per le” il presidente degli Stati Uniti Joe, ma intanto ilamericano hato ilche serviva per salvare e garantire alleila livello federale. E così il tentativo dei democratici di salvare quelè annegato sul nascere. Ilpresentato, infatti, che avrebbe recepito trasformando in legge la storica sentenza della Corte Suprema, aveva bisogno di 60 voti per procedere il suo iter. E invece ne ha ricevuti solo 49, a causa dell’ostruzionismo dei repubblicani che, compatti, e contando anche sul voto del democratico Joe Manchin, hanno così bocciato la misura. Un ...

