Diretta L'ordine da Washington: "Cosa dovete fare con Shoigu". I servizi danno il via all'intelligence "calibrata": che cosa significa (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore".Ore 6.59 Von der Leyen: "La Russia è minaccia all'ordine mondiale" Nuove forti critiche alla Russia dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: «È la minaccia più ...

