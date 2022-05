DIRETTA | Gli ostacoli alla funzionalità della scuola. Talk digitale su Orizzonte Scuola Tv con Califano, Bucalo e Sannito [VIDEO] (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo appuntamento con l'associazione Valier e i Talk digitali sulle tematiche scolastiche. Spazio oggi al tema della burocrazia con l'approfondimento dal titolo "Gli ostacoli alla funzionalità della Scuola". L'articolo DIRETTA Gli ostacoli alla funzionalità della Scuola. Talk digitale su Orizzonte Scuola Tv con Califano, Bucalo e Sannito VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo appuntamento con l'associazione Valier e idigitali sulle tematiche scolastiche. Spazio oggi al temaburocrazia con l'approfondimento dal titolo "Gli". L'articoloGlisuTv con

Advertising

matteosalvinimi : Economia, giustizia, lavoro, relazioni internazionali, autonomia, energia e ambiente: vi consiglio di seguire gli i… - Agenzia_Ansa : 'Se gli Stati che sono oggi membri dell'Ue vogliono preservare la loro sovranità hanno una sola opzione, uscire dal… - susangalbarini : RT @SalaLettura: “Perseo riesce a padroneggiare quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l’aveva vinto guardandolo nello specchio… - AntonioArnolfo : @convivioblog Avete visto come lo ha asfaltato il Professor Parsi? E come lui non si capacitava che il Prof. gli st… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Lo sapevate che gli ingegneri giapponesi usano le strade di Roma come test drive per le moto? Nella capitale ogni 15 metri u… -