Diretta "Che fine sta facendo chi ha voluto le sanzioni": Putin prende a schiaffi l'Europa. E intanto il gas russo... (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore". Ore 13.34 Putin: le sanzioni stanno provocando una crisi globale "Chi ha ideato le sanzioni occidentali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni incon l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguonoi contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'per "causa di forza maggiore". Ore 13.34: lestanno provocando una crisi globale "Chi ha ideato leoccidentali ...

