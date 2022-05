Dipendenti 'in nero' in hotel, nei guai agenzia lavoro (Di giovedì 12 maggio 2022) La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto un'agenzia per il lavoro abusiva con sede legale a Potenza e sede operativa a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. I militari del Comando Provinciale delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto un'per ilabusiva con sede legale a Potenza e sede operativa a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. I militari del Comando Provinciale delle ...

Advertising

El_Tano98 : @DarioNardella @Benedetta_Alba 7 nuovi dipendenti pubblici che fanno un cazzo. Però avrei inserito un nero e un tra… - Cecco1791 : RT @Uther_Raffaele: Se vendi la margherita a 2 euro probabilmente sei un evasore fiscale, con i dipendenti non in regola che compra a nero - FLiottaVioli : RT @Uther_Raffaele: Se vendi la margherita a 2 euro probabilmente sei un evasore fiscale, con i dipendenti non in regola che compra a nero - RistagnoAnna : RT @Uther_Raffaele: Se vendi la margherita a 2 euro probabilmente sei un evasore fiscale, con i dipendenti non in regola che compra a nero - Uther_Raffaele : Se vendi la margherita a 2 euro probabilmente sei un evasore fiscale, con i dipendenti non in regola che compra a nero -