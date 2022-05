Di4ri, la prima serie TV preadolescenziale italiana di Netflix (Di giovedì 12 maggio 2022) Di4ri è il primo esperimento italiano per Netflix nel campo preadolescenziale. La serie TV, in uscita il 18 maggio 2022, è ambientata su un’isola e racconta la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con primi amori, gioie e dolori. La colonna sonora è firmata da Tancredi. Tutti abbiamo vissuto sulla nostra pelle quel periodo in cui non si è né troppo grandi né troppo piccoli, un limbo rappresentato egregiamente da Di4ri. Si tratta della prima serie TV preadolescenziale italiana realizzata per Netflix, in uscita il 18 maggio 2022 in streaming. Realizzata da Stand By Me, la storia è ambientata su un’isola che, pur non essendo ben identificata, ha scelto come cornice gli scenari mozzafiato di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 12 maggio 2022)è il primo esperimento italiano pernel campo. LaTV, in uscita il 18 maggio 2022, è ambientata su un’isola e racconta la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con primi amori, gioie e dolori. La colonna sonora è firmata da Tancredi. Tutti abbiamo vissuto sulla nostra pelle quel periodo in cui non si è né troppo grandi né troppo piccoli, un limbo rappresentato egregiamente da. Si tratta dellaTVrealizzata per, in uscita il 18 maggio 2022 in streaming. Realizzata da Stand By Me, la storia è ambientata su un’isola che, pur non essendo ben identificata, ha scelto come cornice gli scenari mozzafiato di ...

Advertising

foto_nerd : Arriva Di4ri, la prima serie italiana Netflix per ragazzi che affronta diverse tematiche - La_Julienne : RT @StandByMeTV: #Di4ri, la prima serie originale italiana di #Netflix per preadolescenti, dal 18 Maggio su @NetflixIT ?? - LeylaMonanni81 : RT @StandByMeTV: #Di4ri, la prima serie originale italiana di #Netflix per preadolescenti, dal 18 Maggio su @NetflixIT ?? - StandByMeTV : #Di4ri, la prima serie originale italiana di #Netflix per preadolescenti, dal 18 Maggio su @NetflixIT ?? - Noahtheheir : RT @TheRedHead_blog: Di4ri: la key art e le prime immagini della prima serie italiana Netflix per ragazzi! -