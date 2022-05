“Di4ri” | la prima serie italiana per ragazzi sbarca su Netflix

(Di giovedì 12 maggio 2022) Debutto previsto il 18 maggiosula nuova eper“, prodotta da Stand By Me. Debutterà il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Divisa in 15 episodi,è la storia e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Ogni episodio è un racconto vissuto con gli occhi dei personaggi, emozioni e sensazioni saranno vissute direttamente dai protagonisti come se fossero un vero e proprio diario. Al centro di tutto non a caso tutto i rapporti e le dinamiche della classe 2 D. Dinamiche che spaziano dalla scoperta dell’amore omosessuale, fino al rapporto con i genitori e alle prime cotte. Protagonisti Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele ...

foto_nerd : Arriva Di4ri, la prima serie italiana Netflix per ragazzi che affronta diverse tematiche - La_Julienne : RT @StandByMeTV: #Di4ri, la prima serie originale italiana di #Netflix per preadolescenti, dal 18 Maggio su @NetflixIT ?? - LeylaMonanni81 : RT @StandByMeTV: #Di4ri, la prima serie originale italiana di #Netflix per preadolescenti, dal 18 Maggio su @NetflixIT ?? - StandByMeTV : #Di4ri, la prima serie originale italiana di #Netflix per preadolescenti, dal 18 Maggio su @NetflixIT ?? - Noahtheheir : RT @TheRedHead_blog: Di4ri: la key art e le prime immagini della prima serie italiana Netflix per ragazzi! -

Netflix ha svelato il trailer ufficiale di, laserie italiana per ragazzi realizzata dalla piattaforma di streaming on demand, prodotta da Stand By Me e in arrivo il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il ...Tutto questo in, laserie italiana Netflix sulla preadolescenza , prodotta da Stand By Me di Simona Ercolani e in arrivo il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il ...Sbarca su Netflix la nuova e prima serie per ragazzi "Di4ri", prodotta da Stand By Me.Debutterà il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio ...“Mi ritrovo molto in Pietro e questo mi ha aiutato a interpretarlo”: così Andrea Arru questa mattina nella presentazione della prima serie sui ragazzi di Netflix Italia. Sono 15 puntate sulle quali Ne ...