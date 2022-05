Advertising

PianetaMilan : #DiGennaro: “#Milan, #Vlahovic occasione persa. Ora prendi #Belotti” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Antonio Di Gennaro: «Verona-Milan bella partita, lo scudetto lo possono perdere solo i rossoneri» - gilnar76 : Di Gennaro: «Scudetto? Ora può perderlo solo il #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Di Gennaro: «Milan più vicino al traguardo. L’Inter è quella che rischia di più nel prossimo turno» - infoitsport : Di Gennaro: «Verona-Milan, tanta qualità. Inter pagherà cara una cosa» -

Pianeta Milan

...Gattuso In occasione del Congresso di Vienna (non quello del Metternich), la Uefa ha ... Fra le italiane 24 milioni alla Roma semifinalista, 16,3 milioni ale 14,633 milioni al Napoli.... il grande difensore dele della nazionale è ormai un habituée del torneo che Rolandelli ... aveva visto partecipare anche altri due grandi ex calciatori come Massimo Ambrosini eDi Napoli. Di Gennaro: “Milan, Vlahovic occasione persa. Ora prendi Belotti” | Esclusiva Speriamo anche nel futuro… Gennaro Gattuso dopo il suo ritiro ha anche allenato ... Serginho, anche lui mattatore in quella storica gara, è rimasto molto affezionato al Milan ed in particolare al suo ...Antonio Di Gennaro ha parlato così della partita tra Verona e Milan ai microfoni di TMW: «E’ stata una bella partita, c’è stata grande qualità anche a livello tattico, uno spot per il calcio. Lo ...