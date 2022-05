“Di cos’è morta mia moglie? Si poteva salvare mia figlia”. Disposta l’autopsia su mamma e figlia (Di giovedì 12 maggio 2022) PALERMO – Di cos’è morta Caterina Todaro? E, soprattutto, se la donna palermitana fosse stata condotta in ospedale e fatta partorire prima, la piccola Desirè si sarebbe potuta salvare? Sono queste le principali, angoscianti domande alle quali Lorenzo Meschisi, il marito della trentottenne palermitana incinta di otto mesi deceduta improvvisamente con la creatura che portava in grembo lo scorso 5 maggio, si aspetta delle risposte dal procedimento penale aperto d’ufficio dal Pubblico Ministero di Palermo dott.ssa Luisa Vittoria Campanile, e dalla doppia autopsia sulle salme della moglie (nella foto allegata) e della sua figlioletta che il magistrato ha disposto: l’incarico sarà conferito domani, venerdì 13 maggio, alle 13.30, presso la Procura. Ed è proprio per fare piena luce sui fatti che l’uomo, attraverso il ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 12 maggio 2022) PALERMO – DiCaterina Todaro? E, soprattutto, se la donna palermitana fosse stata condotta in ospedale e fatta partorire prima, la piccola Desirè si sarebbe potuta? Sono queste le principali, angoscianti domande alle quali Lorenzo Meschisi, il marito della trentottenne palermitana incinta di otto mesi deceduta improvvisamente con la creatura che portava in grembo lo scorso 5 maggio, si aspetta delle risposte dal procedimento penale aperto d’ufficio dal Pubblico Ministero di Palermo dott.ssa Luisa Vittoria Campanile, e dalla doppia autopsia sulle salme della(nella foto allegata) e della sua figlioletta che il magistrato ha disposto: l’incarico sarà conferito domani, venerdì 13 maggio, alle 13.30, presso la Procura. Ed è proprio per fare piena luce sui fatti che l’uomo, attraverso il ...

