Designazioni 37esima giornata | Milan-Atalanta ad Orsato | Cagliari-Inter a Doveri

(Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà Danieledella sezione di Schio a dirigere, match valevole per la trentasettesimadel campionato di Serie A 2021/2022 e partita decisiva per la lotta scudetto. Perinvece è stato designato l’arbitro Danieledella sezione di Roma. Per Juventus-Lazio spazio al giovane Ayroldi mentre sarà Simone Sozza della sezione di Seregno ad arbitrare Roma-Venezia. Ecco tutte lee le scelte di Gianluca Rocchi per la penultimadel campionato EMPOLI – SALERNITANA Sabato 14/05 h. 15.00 MASSA PERETTI – ALASSIO IV: MARCENARO VAR: DI BELLO AVAR: ABBATTISTA H. VERONA – TORINO Sabato 14/05 h. 18.00 CAMPLONE SCARPA – NUZZI IV: COLOMBO VAR: ...

ROMA - Designati gli arbitri per le gare dellagiornata del campionato di Serie B. Tra le gare di maggiore interesse la sfida - promozione Monza - Benevento che è stata affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi. L'Aia ha reso noto learbitrali valide per lagiornata del Girone C di Serie C: la penultima di campionato. Non c'è il Palermo che avrebbe dovuto giocare il derby col Catania (poi escluso) e dunque ... 37esima giornata Serie B 2021/22: le designazioni arbitrali - Sanremo. Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. La gara tra Derthona e Sanremese, valida per la 37esima giornata, in programma domenica 8 maggio allo stadio Fausto Coppi alle 16, s ...ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare della 37esima giornata del campionato di Serie B. Tra le gare di maggiore interesse la ...