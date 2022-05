Decreto crescita, Serie A nel caos: 'Salta il patto Casini - Lotito - Vezzali - Lotti'. Cosa sta succedendo (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono ore delicate per il calcio italiano all'indomani della battaglia sul Decreto crescita , che ha visto da una parte la Figc e l'Aic e la Lega Serie A dall'altra, a partire dai sostenitori del ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono ore delicate per il calcio italiano all'indomani della battaglia sul, che ha visto da una parte la Figc e l'Aic e la LegaA dall'altra, a partire dai sostenitori del ...

Advertising

leggoit : #decreto crescita, Serie A nel caos: «Salta il patto Casini-Lotito-Vezzali-Lotti». Cosa sta succedendo - Therealpalmo : @FGiallorossa Il problema è che a quanto detto da pedullà (o uno del gruppo)l’Inter abbia offerto biennale a 4.5, m… - Alessandra_PD10 : @bayxreche in corsa c'è solo il PSG con la Juve. non sarebbero comunque solo 7 con i bonus e il decreto crescita - TheItalianBeef : @_Morik92_ @UmbertoF97 7/8 sono 9,3/10,6 lordi col Decreto Crescita, non è infattibile secondo me. Dipende se ha voglia. - mttdn : @Viglianesi_San @mirkonicolino Decreto crescita. Sveglia! -