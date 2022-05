Deaflympics, l’Italia della bergamasca Galbusera vola in finale nel torneo di volley femminile (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale alle Deaflympics è diventata realtà per la Nazionale Italiana Sorde di volley femminile. La formazione capitanata dalla bergamasca Ilaria Galbusera ha infatti superato per 3-1 l’Ucraina in una semifinale al cardiopalma che regala alla delegazione tricolore la certezza di una medaglia. Decise a ripetere il risultato ottenuto cinque anni fa, le ragazze di Glauco Sellan hanno subito impresso al match un ritmo elevato aggiudicandosi il primo set per 25-18, confermando così la condizione fisica che ha permesso loro di superare agevolmente il Brasile. Nonostante la partenza sprint, il sestetto guidato da Galbusera ha dovuto far i conti con il ritorno dell’Ucraina la quale, con caparbietà e concentrazione, ha riaperto la sfida aggiudicandosi la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Laalleè diventata realtà per la Nazionale Italiana Sorde di. La formazione capitanata dallaIlariaha infatti superato per 3-1 l’Ucraina in una semial cardiopalma che regala alla delegazione tricolore la certezza di una medaglia. Decise a ripetere il risultato ottenuto cinque anni fa, le ragazze di Glauco Sellan hanno subito impresso al match un ritmo elevato aggiudicandosi il primo set per 25-18, confermando così la condizione fisica che ha permesso loro di superare agevolmente il Brasile. Nonostante la partenza sprint, il sestetto guidato daha dovuto far i conti con il ritorno dell’Ucraina la quale, con caparbietà e concentrazione, ha riaperto la sfida aggiudicandosi la ...

