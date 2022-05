De Zerbi di nuovo in Italia: pronta una panchina a sorpresa (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo aver detto addio allo Shakthar Donetsk, per il futuro di Roberto De Zerbi è pronta una nuova panchina Italiana. Dopo le sue ottime tre stagioni alla guida del Sassuolo, per Roberto De Zerbi la scorsa estate era arrivata la chiamata dello Shakthar Donetsk. La nuova esperienza per il tecnico Italiano, nonostante l’eliminazione dalla fase Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo aver detto addio allo Shakthar Donetsk, per il futuro di Roberto Deuna nuovana. Dopo le sue ottime tre stagioni alla guida del Sassuolo, per Roberto Dela scorsa estate era arrivata la chiamata dello Shakthar Donetsk. La nuova esperienza per il tecnicono, nonostante l’eliminazione dalla fase Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Modesto55187814 : @ilgrandevecchio Italiano Tudor de Zerbi...calcio nuovo - AngeloP1966 : Ora si deve avere il coraggio di rifondare. Si riparta con un tecnico nuovo de Zerbi per esempio. Basta con i fanto… - 7princ_8 : Ho bisogno di un daytime in cui vediamo Alex e Luigi rifiutare le major e scegliere questa casa discografica nuova… - sangazzurr : @Torrenapoli1 Infatti!! Quindi x me sarà De zerbi il nuovo allenatore...Non escludo il ritorno di sarri!! Poi vedre… - heartsjealous : RT @holdontoyou13: @idanna92 eh infatti proprio per quello sono rimasta perplessa perché l'anno scorso non l'avevano fatto e potevano ignor… -