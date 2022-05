De Palo (Fondazione Natalità): ‘Calo demografico è rischio per il futuro’ (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sapete cosa accadrà se continueremo così e se non cambia il trend demografico? Per prima cosa crollerà il Pil, spesso si sottovaluta l’impatto che la demografia ha sull’economia, e poi crollerà il welfare”. Lo dice Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e della Fondazione per la Natalità, intervenendo alla seconda edizione degli Stati Generali della Natalità in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma. “Un paese giovane ha più produttività di un paese vecchio e anche se saremo meno aumenterà il numero di anziani -osserva De Palo- La questione demografica è da affrontare per scongiurare la crescita del debito pubblico”. “Con una popolazione sempre più anziana il rischio è che le pensioni non saranno pagate più da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sapete cosa accadrà se continueremo così e se non cambia il trend? Per prima cosa crollerà il Pil, spesso si sottovaluta l’impatto che la demografia ha sull’economia, e poi crollerà il welfare”. Lo dice Gigi De, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e dellaper la, intervenendo alla seconda edizione degli Stati Generali dellain corso all’Auditorium Conciliazione di Roma. “Un paese giovane ha più produttività di un paese vecchio e anche se saremo meno aumenterà il numero di anziani -osserva De- La questione demografica è da affrontare per scongiurare la crescita del debito pubblico”. “Con una popolazione sempre più anziana ilè che le pensioni non saranno pagate più da ...

