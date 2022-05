De Luca consegna dei Diplomi di qualifica professionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è svolta ieri mattina, presso l’Azienda Sperimentale Regionale Improsta, la Cerimonia di consegna dei Diplomi di qualifica professionale per “Operatori addetti alle lavorazioni lattiero-casearie”. L’evento, messo in campo dalla Fondazione Casamica, dalla UILDM di Salerno e dall’Azienda Agricola Regionale Improsta, ha visto la partecipazione del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Presidente della Fondazione Casamica Carmen Guarino e del Presidente CRAA – Azienda Improsta Luca Sgroia. La cerimonia ha rappresentato la cornice di un importante Progetto Sociale promosso dalla Fondazione Casamica e presentato alla stampa circa un anno fa nella stessa location. Più precisamente, nel mese di marzo 2021 è stata siglata una convenzione tra la Fondazione Casamica e ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è svolta ieri mattina, presso l’Azienda Sperimentale Regionale Improsta, la Cerimonia dideidiper “Operatori addetti alle lavorazioni lattiero-casearie”. L’evento, messo in campo dalla Fondazione Casamica, dalla UILDM di Salerno e dall’Azienda Agricola Regionale Improsta, ha visto la partecipazione del Governatore della Regione Campania Vincenzo De, del Presidente della Fondazione Casamica Carmen Guarino e del Presidente CRAA – Azienda ImprostaSgroia. La cerimonia ha rappresentato la cornice di un importante Progetto Sociale promosso dalla Fondazione Casamica e presentato alla stampa circa un anno fa nella stessa location. Più precisamente, nel mese di marzo 2021 è stata siglata una convenzione tra la Fondazione Casamica e ...

