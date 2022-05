De Laurentiis rifiuta la foto con un tifoso bianconero | “non sono della Juventus” | VIDEO

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio Deriesce sempre a scatenare momenti di discussione. Il numero uno del club è concentrato sulla squadra, l’obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione e progettare al meglio il futuro. La compagine di Spalletti dovrà confermare la terza posizione in classifica. Il futuro dell’allenatore non è stato ancora deciso, nonostante le parole di conferma da parte di De. La situazione potrebbe cambiare dopo lo striscione contro l’allenatore esposto all’esterno del Maradona. Nel frattempo unche riguarda il presidente Deè diventato virale. E’ andata in scena l’Assemblea di Serie A e i presidenti del massimo campionato diriuniti a Roma. Tra i dirigenti c’era anche il presidente Aurelio De. Uscito ...

Advertising

sportli26181512 : De Laurentis e il rifiuto di una foto ad un tifoso bianconero: ''Non sono della Juve'' - C___Jimmy : RT @MattBest__: - il presidente (quindi carica ufficiale) De Laurentiis rifiuta la foto con un bambino perché juventino - gli ultras espong… - Daniele91Nap : RT @MattBest__: - il presidente (quindi carica ufficiale) De Laurentiis rifiuta la foto con un bambino perché juventino - gli ultras espong… - MattBest__ : - il presidente (quindi carica ufficiale) De Laurentiis rifiuta la foto con un bambino perché juventino - gli ultra… - MaryBoom21 : RT @FilippoTurati5: @Danila0909 L'episodio è avvenuto a Roma dove ADL doveva partecipare a una riunione il Lega. Facile pensare che potesse… -

Tra loro, anche il numero uno del Napoli Aurelio De. I presidenti di Serie A erano attesi da diversi tifosi che si trovavano nei pressi dell'edificio dove si sarebbe tenuta la riunione per ...Aurelio Deva in assemblea di Lega e finisce in rete per aver rifiutato di fare una foto con un giovane tifoso della Juventus. Il patron del Napoli una volta arrivato per partecipare alle riunione ha ...L'Alliance to End Plastic Waste e Lombard Odier Investment Managers annunciano oggi che intendono lanciare una nuova strategia circular plastic, che mira a raccogliere 500 milioni di dollari da parte ...Il presidente del Napoli, presente all'Assemblea di Lega, ha risposto in questo ad un piccolo tifoso bianconero ...