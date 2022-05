Dawson’s Creek | un’amata protagonista della storia serie ha annunciato di essere incinta!

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un’amatissimadista per allargare la famiglia! Nessun rumors, l’annuncio è arrivato direttamente dall’attrice in esclusiva alla rivista Variety. Si tratta del terzo figlio, il secondo dall’attuale marito dopo la nascita del piccolo Hart nel 2020, in piena pandemia. La primogenita, Matilda, è nata invece dalla relazione con un attore altrettanto amato e che ancora oggi rimpiangiamo: Heath Ledger. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Michelle Williams, l’indimenticabile Jen Lindleynotatelevisiva americana. La Williams, qualche anno dopo la prematura scomparsa di Ledger e il matrimonio terminato dopo pochi mesi con il musicista Phil Elverum, ha conosciuto Thomas Kail, sposato in gran segreto. Nel 2020 la coppia ha dato il benvenuto al piccolo Hart e con grande ...

Advertising

JL83X : Dawson's creek in prima serata su italia 1... ciaone #jeruspace - Iugarini : @A_TheCrow_ Siamo a livelli peggiori di Dawson’s Creek - sup_ery : il finale di dawson’s creek mi ha devastata, però almeno è finito - sup_ery : sto vedendo finalmente l’ultima puntata dì dawson’s creek - zazoomblog : Michelle Williams la Jen di “Dawson’s Creek” incinta per la terza volta - #Michelle #Williams #“Dawson’s #Creek” -

SoloGossip.it

4 volte candidata agli Oscar ma ad oggi mai riuscita a vincerne uno, Michelle Williams ha annunciato di essere incinta. 3° figlio in arrivo per l'ex Jen Lindley didopo Matilda Rose (28 ottobre 2005), avuta con l'ex Heath Ledger, e il piccolo Hart due anni fa avuto con il regista Thomas Kail , suo attuale marito. " È una grande gioia. Quando gli ...Michelle Williams sarà mamma per la terza volta: "È un impegno per un mondo migliore" L'attrice esplosa conè già mamma di Matilda Rose, 16 anni, nata dalla storia con il compianto Heath Ledger, e di Hart, figlio dell'attuale compagno Thomas Kail, nato nel 2020 di Giovanni Ferrari M ichelle ... Cicogna in arrivo per l’ex attrice di Dawson’s Creek: aspetta il terzo figlio!