Dawson’s Creek | un’amata protagonista della serie ha annunciato di essere incinta!

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un’amatissimadista per allargare la famiglia! Nessun rumors, l’annuncio è arrivato direttamente dall’attrice in esclusiva alla rivista Variety. Si tratta del terzo figlio, il secondo dall’attuale marito dopo la nascita del piccolo Hart nel 2020, in piena pandemia. La primogenita, Matilda, è nata invece dalla relazione con un attore altrettanto amato e che ancora oggi rimpiangiamo: Heath Ledger. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Michelle Williams, l’indimenticabile Jen Lindleynotatelevisiva americana. La Williams, qualche anno dopo la prematura scomparsa di Ledger e il matrimonio terminato dopo pochi mesi con il musicista Phil Elverum, ha conosciuto Thomas Kail, sposato in gran segreto. Nel 2020 la coppia ha dato il benvenuto al piccolo Hart e con grande ...