Davis Cup Finals, ecco il programma della fase a gironi. Italia, esordio con la Croazia (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto pronto per la terza edizione delle Davis Cup Finals by Rakuten. L'ITF e Kosmos Tennis hanno annunciato il programma della fase a gironi, che si disputerà per la prima volta in quattro location ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto pronto per la terza edizione delleCupby Rakuten. L'ITF e Kosmos Tennis hanno annunciato il, che si disputerà per la prima volta in quattro location ...

Advertising

Gazzetta_it : Davis Cup Finals, ecco il programma della fase a gironi. Italia, esordio con la Croazia #DavisCup - livetennisit : Davis Cup Finals: l’Italia esordirà il 14 settembre contro la Croazia. Ecco il calendario completo - pc_947 : @Nicola89144151 Eurobasket già di Sky, vecchio accordo con FIBA stipulato nel 2016 (poi l'evento per via del Covid… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Dagli Internazionali BNL di Roma, passando per Wimbledon, fino alle NITTO ATP Finals di Torino CONTINUA LA STAGIONE A TUTTO T… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: IL GRANDE TENNIS DI SKY SPORT ? Una grande novità anche per gli appassionati di tennis: le qualificazioni e le fasi finali de… -