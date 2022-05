Dalle Persone al Pianeta, l'impegno per la sostenibilità di Ucb Pharma (Di giovedì 12 maggio 2022) Creare valore sostenibile. Un obiettivo verso il qualche il settore farmaceutico è fortemente impegnato. Questo, in sintesi, il tema dell'incontro organizzato oggi a Roma all'Ambasciata del Regno del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Creare valore sostenibile. Un obiettivo verso il qualche il settore farmaceutico è fortemente impegnato. Questo, in sintesi, il tema dell'incontro organizzato oggi a Roma all'Ambasciata del Regno del ...

Advertising

GiovaQuez : La vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, ha annunciato che tutte le donne, i bambini e le persone anziane… - Menefreghista97 : Luigi benedetto dalle persone giuste - lifestyleblogit : Dalle Persone al Pianeta, l'impegno per la sostenibilità di Ucb Pharma - - lifestyleblogit : Dalle Persone al Pianeta, l'impegno per la sostenibilità di Ucb Pharma - - TV7Benevento : Dalle Persone al Pianeta, l'impegno per la sostenibilità di Ucb Pharma - -