Dalla Francia: PSG interessato al difensore del Torino Bremer (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, L’Equipe, il PSG sarebbe interessato all’acquisto del difensore del Torino Bremer. Il direttore sportivo dei francesi Leonardo infatti, sempre stando a quanto dice il giornale transalpino, avrebbe già avviato i contatti con il Torino per portare il calciatore a Parigi la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, L’Equipe, il PSG sarebbeall’acquisto deldel. Il direttore sportivo dei francesi Leonardo infatti, sempre stando a quanto dice il giornale transalpino, avrebbe già avviato i contatti con ilper portare il calciatore a Parigi la prossima stagione. SportFace.

