Dalla Casellati alla Ferragni: cosa le unisce? Lo spiega Bruno Vespa nelle “Donne al potere” (Di giovedì 12 maggio 2022) Che cosa unisce Elisabetta Casellati e Chiara Ferragni, Lady Gaga e Ilaria Capua, Marina Berlusconi e Elisabetta d’Inghilterra? Il potere esercitato nei loro campi d’influenza. Nel suo nuovo libro ‘Donne al potere’, nelle librerie e negli store digitali da domani con Rai Libri, Bruno Vespa propone 25 ritratti delle signore della politica, dell’impresa e della scienza tra pubblico e privato. Il potere femminile: nuovo libro di Bruno Vespa Nei secoli, il potere femminile si è manifestato quasi sempre attraverso la seduzione: Cleopatra e la Contessa di Castiglione – due esempi tra i tanti – hanno influenzato il corso della Storia con le loro arti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) CheElisabettae Chiara, Lady Gaga e Ilaria Capua, Marina Berlusconi e Elisabetta d’Inghilterra? Ilesercitato nei loro campi d’influenza. Nel suo nuovo libro ‘al’,librerie e negli store digitali da domani con Rai Libri,propone 25 ritratti delle signore della politica, dell’impresa e della scienza tra pubblico e privato. Ilfemminile: nuovo libro diNei secoli, ilfemminile si è manifestato quasi sempre attraverso la seduzione: Cleopatra e la Contessa di Castiglione – due esempi tra i tanti – hanno influenzato il corso della Storia con le loro arti ...

