Dal calcio alla politica: l’ex atalantino Manfredini candidato a Riccione (Di giovedì 12 maggio 2022) Dal calcio all’ippica, fino alla politica. Nuova avventura per l’ex capitano dell’Atalanta Thomas Manfredini, che si candida come consigliere comunale nella “sua” Riccione alle elezioni del 12 giugno. La lista che ha scelto si chiama “Generazione Riccione”: una civica che sostiene il candidato sindaco di centrodestra Stefano Caldari. L’ha annunciato lo stesso Manfredini, che ora vive nella città romagnola, con un post sui propri canali social: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas Manfredini (@thomas Manfredini) Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2016, il difensore si è dedicato all’altra sua grande passione, i ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Dalall’ippica, fino. Nuova avventura percapitano dell’Atalanta Thomas, che si candida come consigliere comunale nella “sua”alle elezioni del 12 giugno. La lista che ha scelto si chiama “Generazione”: una civica che sostiene ilsindaco di centrodestra Stefano Caldari. L’ha annunciato lo stesso, che ora vive nella città romagnola, con un post sui propri canali social: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas(@thomas) Dopo aver lasciato ilgiocato nel 2016, il difensore si è dedicato all’altra sua grande passione, i ...

