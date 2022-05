Dal 19 maggio nelle sale “American Night” (Di giovedì 12 maggio 2022) MILANO – Conto alla rovescia per l’uscita in Italia del noir adrenalinico “American Night”, che vanta un cast internazionale d’eccezione e arrivera’ finalmente anche nelle nostre sale cinematografiche. Appuntamento a partire dal 19 maggio. 01Distribution. Ambientato nel mondo dell’arte contemporanea di New York, il puzzle movie è firmato dal regista Alessio Della Valle, con l’eclettico Jonathan Rhys Meyers ed Emile Hirsch, Paz Vega, Fortunato Cerlino, Maria Grazia Cucinotta e Marco Leonardi. Presente anche la pop star statunitense Anastacia, interprete del singolo “American Night”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) MILANO – Conto alla rovescia per l’uscita in Italia del noir adrenalinico “”, che vanta un cast internazionale d’eccezione e arrivera’ finalmente anchenostrecinematografiche. Appuntamento a partire dal 19. 01Distribution. Ambientato nel mondo dell’arte contemporanea di New York, il puzzle movie è firmato dal regista Alessio Della Valle, con l’eclettico Jonathan Rhys Meyers ed Emile Hirsch, Paz Vega, Fortunato Cerlino, Maria Grazia Cucinotta e Marco Leonardi. Presente anche la pop star statunitense Anastacia, interprete del singolo “”. L'articolo L'Opinionista.

