Da Domenica riprende la linea Genoa-Olbia di Moby: fino a sei partenze al giorno, un ponte per la sardegna (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 12.05.2022 – Da Domenica 15 maggio riprende la linea Genova-Olbia di Moby, da sempre la più amata dai viaggiatori del Nord Italia e del Nord Europa per raggiungere le spiagge più belle della sardegna. E, per viaggiare sulla linea Genova-Olbia, Moby schiera le due ammiraglie Moby Aki e Moby Wonder insieme a Moby Drea e Moby Otta, amatissime dai passeggeri per la loro particolare conformazione, che valorizza le aree comuni e dedicate alla ristorazione. Insomma, il meglio del meglio per i viaggi fra Genova e Olbia e viceversa, attivi dal 15 maggio al 16 ottobre: fino a quattro partenze al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 12.05.2022 – Da15 maggiolaGenova-di, da sempre la più amata dai viaggiatori del Nord Italia e del Nord Europa per raggiungere le spiagge più belle della. E, per viaggiare sullaGenova-schiera le due ammiraglieAki eWonder insieme aDrea eOtta, amatissime dai passeggeri per la loro particolare conformazione, che valorizza le aree comuni e dedicate alla ristorazione. Insomma, il meglio del meglio per i viaggi fra Genova ee viceversa, attivi dal 15 maggio al 16 ottobre:a quattroal ...

