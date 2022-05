CW cancella sei serie, tra cui Charmed, Dynasty e Roswell, New Mexico (Di giovedì 12 maggio 2022) CW ha deciso di non rinnovare ben sei serie, tra cui Charmed, Dynasty, Roswell, New Mexico, In the Dark, The 4400 e Naomi. CW ha deciso di non rinnovare ben sei serie, tra cui Charmed, Dynasty, Roswell, New Mexico, In the Dark, The 4400 e Naomi. Diamo un'occhiata alle sei serie cancellate da CW. Naomi non è stata rinnovata dopo una sola stagione; a Dynasty, invece, è andata meglio, dal momento che è riuscita a portare a termine ben cinque stagioni; il reboot di The 4400 termina dopo una sola stagione; Roswell, New Mexico, Charmed e In the Dark termineranno dopo quattro stagioni. A non essere stati rinnovati da CW sono ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) CW ha deciso di non rinnovare ben sei, tra cui, New, In the Dark, The 4400 e Naomi. CW ha deciso di non rinnovare ben sei, tra cui, New, In the Dark, The 4400 e Naomi. Diamo un'occhiata alle seite da CW. Naomi non è stata rinnovata dopo una sola stagione; a, invece, è andata meglio, dal momento che è riuscita a portare a termine ben cinque stagioni; il reboot di The 4400 termina dopo una sola stagione;, Newe In the Dark termineranno dopo quattro stagioni. A non essere stati rinnovati da CW sono ...

