Crowdfunding Clivense: Pellissier e soci verso il primo obiettivo intermedio (Di giovedì 12 maggio 2022) Crowdfunding Clivense – Prosegue a passo spedito l’equity Crowdfunding di Clivense. La società, guidata da Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, ha superato nelle prime battute dell’avvio della campagna l’obiettivo minimo fissato a 150mila euro ed è prossima a raggiungere il primo obiettivo intermedio, la cui asticella è a 500mila euro. Un traguardo che, nelle intenzioni dei L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022)– Prosegue a passo spedito l’equitydi. Laetà, guidata da Sergioed Enzo Zanin, ha superato nelle prime battute dell’avvio della campagna l’minimo fissato a 150mila euro ed è prossima a raggiungere il, la cui asticella è a 500mila euro. Un traguardo che, nelle intenzioni dei L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Crowdfunding Clivense: Pellissier e soci verso il primo obiettivo intermedio: Crowdfunding Cliven… - GiusvaPulejo : Seguo con simpatia la #Clivense (squadra di terza categoria, nata dalle ceneri del Chievo) e trovo interessante il… - QdSit : Torniamo a parlare di azionariato popolare, una delle strade che potrebbero essere imboccate per la rinascita del c… - kappamary : RT @tutticonvocati: In diretta da #Verona, non potevamo non convocare un simbolo del calcio veronese: @SPellissier1979 che, con la sua @FcC… - FcClivense : RT @tutticonvocati: In diretta da #Verona, non potevamo non convocare un simbolo del calcio veronese: @SPellissier1979 che, con la sua @FcC… -